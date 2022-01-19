В Пензенской области крещенские купания прошли без инцидентов

19.01.2022 | 11:01

В ночь на среду, 19 января, во время проведения крещенских купаний чрезвычайных происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС Пензенской области.

Специалисты заранее осмотрели все участки водоемов, где планировалось создать ледяные купели, а также проверили соблюдение мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед.

Первоначально в перечень мест, разрешенных для купания, вошло 22 объекта, но после обследования список сократился до 16 пунктов. На всех иорданях действовали водолазные посты, дежурили медики и сотрудники полиции.

Для удобства купальщиков рядом с прорубями были определены места для обогрева и переодевания. Для безопасности спуски оборудовали специальными настилами.

«Граждане во время купаний соблюдали правила безопасного поведения на льду и выполняли требования сотрудников МЧС», - отметили в пресс-службе главного управления.

Во время проведения мероприятий не зафиксировали никаких правонарушений, добавили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМД России по области.