Общество

В Пензенской области крещенские купания прошли без инцидентов

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В ночь на среду, 19 января, во время проведения крещенских купаний чрезвычайных происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Об этом сообщили в ГУ МЧС Пензенской области.

Специалисты заранее осмотрели все участки водоемов, где планировалось создать ледяные купели, а также проверили соблюдение мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед.

Первоначально в перечень мест, разрешенных для купания, вошло 22 объекта, но после обследования список сократился до 16 пунктов. На всех иорданях действовали водолазные посты, дежурили медики и сотрудники полиции.

Для удобства купальщиков рядом с прорубями были определены места для обогрева и переодевания. Для безопасности спуски оборудовали специальными настилами.

«Граждане во время купаний соблюдали правила безопасного поведения на льду и выполняли требования сотрудников МЧС», - отметили в пресс-службе главного управления.

Во время проведения мероприятий не зафиксировали никаких правонарушений, добавили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМД России по области.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Ура.

Гость||

что это на фото??????? эротика

Гость||

Они просто не регистрируют ниче, а так-то все там было, одним больше, одним меньше, какая разница

Гость||

То 57 у них мест, потом 23, теперь 16! Вот брешут, грех это!

Гость||

Че никто никого даже не трахнул?

Гость||

И трахнул, и бахнул, просто не зарегистрировали эти случаи и все пошли по домам, а мчс за премией

Гость||

ну пусть тонут и мрут!

Естественный отбор должен работать!

Гость||

Гость писал(a):

И трахнул, и бахнул, просто не зарегистрировали эти случаи и все пошли по домам, а мчс за премией
Тебя хлыстнули?

Гость||

Нет, только тебе вдули!

Гость||

Гость писал(a):

ет, только тебе вдули!
Пук.

Гость||

Гость писал(a):

что это на фото??????? эротика
Секси

Гость||

Это порно

Гость||

Жена трусы с лифчиком забыла у проруби . Чё то я не верю ей

Гость||

Там яйца чьи то валялись.

Имя: Гость
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