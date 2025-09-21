Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажке в Арбекове

21.09.2025 | 15:40

Днем в воскресенье, 21 сентября, в Арбекове в Пензе случился пожар. По словам очевидцев, загорелась квартира в доме № 5 в 3-м проезде Рахманинова.

Кадры появились в Сети. На них видно, что у многоэтажки стоят машины МЧС и скорой помощи и пожарные поднимают лестницу.

«Что-то горело в квартире на 5-м этаже, очень пахло гарью», - сообщила очевидица.

Официальной информации пока нет.

В августе загорелась кухня в 3-комнатной квартире на 4-м этаже жилого дома на улице Бекешской в Пензе. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.