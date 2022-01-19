В Пензе перевозчика с маршрута № 161 оштрафовали на 20 000 рублей

19.01.2022 | 13:30

В Железнодорожном районе Пензы мировой суд по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел дело в отношении перевозчика, нарушившего лицензионные условия. Он работает на маршруте № 161 (Пенза - Пазелки).

Инспекторы в ходе плановой проверки обнаружили, что предприниматель неверно заполнял путевые листы. Он не вносил показания одометра при выезде микроавтобуса «Луидор» со стоянки и заезде на нее, не проставлял дату и время выпуска на линию и возвращения транспортного средства. В листах отсутствовали данные о собственнике и видах перевозок.

Также предприниматель не смог предъявить документы, которые подтверждали бы проведение техобслуживания «Луидора» в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (каждые 15 000 км пробега).

Изучив материалы дела, суд признал предпринимателя виновным и оштрафовал на 20 000 рублей.