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Общество

Перевозчик с маршрута № 175 наказан за нарушение лицензионных условий

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В Городище мировой суд оштрафовал местного перевозчика за грубое нарушение лицензионных условий. Дело рассматривалось по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

27 ноября на автовокзале проверили Ford Transit, который индивидуальный предприниматель выпустил на маршрут № 175 г. Пенза - г. Городище.

Выяснилось, что сведения об автобусе не внесены в реестр транспортных средств и он не оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Она нужна, чтобы передавать информацию о местоположении, скорости движения автобуса и др.

Перевозчик признал вину. При назначении наказания суд учел этот факт, а также его имущественное положение и отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность.

Предпринимателя оштрафовали на 37 500 рублей.

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