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Общество

Житель Верхней Елюзани возил пассажиров без лицензии

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В Городище мировой суд оштрафовал 51-летнего жителя Верхней Елюзани, который перевозил пассажиров, не имея лицензии. Дело рассматривалось по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Нарушение было выявлено 27 ноября на 650-м километре трассы М-5. Мужчина перевозил на «Газели» 12 человек по маршруту Заречный - Верхняя Елюзань. За проезд они заплатили ему 4 000 рублей.

В суде сельчанин признал вину и рассказал, что не является предпринимателем и не знал о необходимости оформить лицензию. По словам мужчины, он возил людей на работу из Верхней Елюзани в Заречный и обратно и получал небольшой доход, так как много тратил на бензин.

Суд учел раскаяние и имущественное положение сельчанина, а также наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере ниже минимального. За отсутствие лицензии ему придется заплатить 25 000 рублей.

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