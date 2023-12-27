Перевозчика с маршрута № 424 оштрафовали на 75 000 рублей

27.12.2023 | 09:54

Мировой суд в Нижнем Ломове по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора рассмотрел дело в отношении индивидуального предпринимателя, грубо нарушившего условия лицензии.

23 октября на автовокзале проверили Ford Transit, работавший на маршруте № 424 г. Пенза - с/з Прогресс (с. Ермолаевка). Путевой лист водителю выдал предприниматель.

Оказалось, что информация об автобусе не внесена в реестр транспортных средств.

Дело рассматривалось в Ломове, так как именно там зарегистрирован перевозчик. В суд он не явился.

Изучив материалы, предпринимателя признали виновным в грубом нарушении транспортного законодательства и оштрафовали на 75 000 рублей.