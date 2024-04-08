ООО «Каменское ТП» грубо нарушило лицензионные условия

08.04.2024 | 11:20

Каменский городской суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении ООО «Каменское ТП». Предприятие грубо нарушило лицензионные условия.

23 января на автовокзале в областном центре инспекторы проверили «Газель NEXT», которая на основании выданного ООО «Каменское ТП» путевого листа перевозила пассажиров по маршруту Пенза - Каменка.

Оказалось, что контролер технического состояния выпустил на линию машину, не оснащенную аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. То есть «Газель NEXT» не прошла в установленном законом порядке предрейсовый контроль технического состояния.

Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, отметили в суде.

Директор предприятия признал вину и пояснил, что аппаратура спутниковой навигации уже установлена.

Суд признал ООО «Каменское ТП» виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере менее минимального - 100 тысяч рублей.