Сотрудники Ространснадзора выявили нарушения при проверке автобусов

14.03.2024 | 15:33

Сотрудники территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО и ГИБДД провели совместную операцию «Автобус». Ее основная цель - обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

При проверке автобусов нашли несколько нарушений.

Так, на маршруте Елюзань - Пенза перевозка пассажиров была организована без договора фрахтования. Выявили 2 таких нарушения, в обоих случаях в автобусах находилось по 10 человек.

Водителей транспортных средств привлекли к ответственности. Каждого оштрафовали на 5 000 рублей.

На маршруте № 99 Арбековская Застава - Засурье зафиксировали 2 факта перевозки с нарушением норм пассажировместимости. Вместо разрешенных 18 человек в одном автобусе ехали 27, в другом - 23.

Теперь перевозчику, который работает на маршруте, грозит штраф в 25 000 рублей.

Аналогичные операции будут проводиться и впредь, заверили в Ространснадзоре.