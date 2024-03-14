Сотрудники Ространснадзора выявили нарушения при проверке автобусов

Сотрудники территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО и ГИБДД провели совместную операцию «Автобус». Ее основная цель - обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
При проверке автобусов нашли несколько нарушений.
Так, на маршруте Елюзань - Пенза перевозка пассажиров была организована без договора фрахтования. Выявили 2 таких нарушения, в обоих случаях в автобусах находилось по 10 человек.
Водителей транспортных средств привлекли к ответственности. Каждого оштрафовали на 5 000 рублей.
На маршруте № 99 Арбековская Застава - Засурье зафиксировали 2 факта перевозки с нарушением норм пассажировместимости. Вместо разрешенных 18 человек в одном автобусе ехали 27, в другом - 23.
Теперь перевозчику, который работает на маршруте, грозит штраф в 25 000 рублей.
Аналогичные операции будут проводиться и впредь, заверили в Ространснадзоре.
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