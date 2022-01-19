В Кузнецке намерены устранить проблему дефицита воды

19.01.2022 | 16:17

В Кузнецке в этом году хотят решить проблему дефицита воды в Южном, Юго-Западном и Западном районах города.

Для этого запланирован капитальный ремонт артезианской скважины № 1 на водозаборе «Южный». В 2021-м разработали проектно-сметную документацию. Подсчитано, что стоимость работ превысит 7 млн рублей.

70% от этой суммы выделят из областного бюджета, а 30% - из городского.

«С 21 января 2022 года планируется начать прием заявок на участие в открытом аукционе по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта скважины. По итогам аукциона будет заключен муниципальный контракт с его победителем со сроком выполнения работ до 15 мая 2022 года», - объяснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Глубина новой скважины составит около 150 метров. После ремонта при большом разборе источника дефицита воды быть не должно.