Общество

В Кузнецке намерены устранить проблему дефицита воды

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В Кузнецке в этом году хотят решить проблему дефицита воды в Южном, Юго-Западном и Западном районах города.

Для этого запланирован капитальный ремонт артезианской скважины № 1 на водозаборе «Южный». В 2021-м разработали проектно-сметную документацию. Подсчитано, что стоимость работ превысит 7 млн рублей.

70% от этой суммы выделят из областного бюджета, а 30% - из городского.

«С 21 января 2022 года планируется начать прием заявок на участие в открытом аукционе по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта скважины. По итогам аукциона будет заключен муниципальный контракт с его победителем со сроком выполнения работ до 15 мая 2022 года», - объяснили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Глубина новой скважины составит около 150 метров. После ремонта при большом разборе источника дефицита воды быть не должно.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

А вотда с железом будед?

Гость||

Который год подряд эта брехня?

Гость||

Это стало известно?

Прокуратура проверяла?

А министр?

Акты составили?

Отряды летучие налетали?

Губер выложил в инстаграм?

Ух как работают все дружно!

Гость||

Хотят да расхотят, болтуну хореновы!

Дурацкий заголовок! Глуповцы, аминь!

Гость||

За 7 лямов можно две новых скважины пробурить. А тут на одну скажут не хватает

Имя: Гость
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