Пензенцам рассказали, как стать частью команды «Такскома»

19.01.2022 | 12:09

Компания «Такском» - оператор электронной отчетности и электронного документооборота (ЭДО), оператор фискальных данных (ОФД) - разрабатывает и внедряет в бизнес-процессы организаций и индивидуальных предпринимателей системы защищенного электронного документооборота и оказывает круглосуточную поддержку своим клиентам.

«Такском» выпускает программы для внутреннего и внешнего документооборота. Этот софт широко востребован у бухгалтеров, работников кадровых служб и других специалистов. Сервисы «Такскома» для сдачи электронной отчетности в госорганы заслужили особой оценки в профессиональном сообществе. «Такском» получил звание «Лучшая компания российского рынка программных продуктов в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения». Вместе с тем «Такском» подключает онлайн-кассы и эквайринг, анализирует Big data.

В совместных проектах с ФНС и Минфином России «Такском» стал пионером в создании и внедрении в практику безбумажной технологии обмена документами. Разработана и введена в эксплуатацию программа «Онлайн-Спринтер» по предоставлению отчетности в госорганы в электронном виде. Для обмена электронными счетами-фактурами создана и запущена для массового применения система «Такском-Файлер».

Компания создала один из крупнейших удостоверяющих центров по выпуску электронных подписей. В мае 2021 года он первым в России получил аккредитацию по новым правилам 63-ФЗ и продолжил выдавать электронные подписи физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Кроме того, третий год подряд «Такском» занимает 2-е место в рейтинге ОФД по числу подключенных касс.

За годы работы на рынке IT-технологий сформировался профессиональный коллектив. В штате работают более 1 000 сотрудников. Компания имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Пскове, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе, Саратове, Казани, Самаре, Перми, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке - порядка 2 000 региональных представительств по всей России.

Пензенцы могут успеть стать частью команды «Такскома», которому 22.02.2022 исполняется 22 года. Компания предлагает работу в контакт-центре - в новом и комфортном офисе с удобной транспортной доступностью.

Оформление на работу проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Сотрудникам предоставляются корпоративные льготы: 1 сентября - оплачиваемый нерабочий день для родителей первоклассников, 3 оплачиваемых нерабочих дня в случае регистрации брака и рождения ребенка. Успешные работники ежеквартально и ежегодно получают вознаграждение.

В компании «Такском» нет задержек зарплаты, зато есть возможности карьерного роста и корпоративное обучение для развития профессиональных компетенций.