Дома в районе Ласточкиных гор в Пензе возведены самовольно

Прокуратура Пензенской области проверила законность предоставления земельных участков и строительства домов в экопарке «Ласточкины горы».
Сотрудники надзорного органа установили, что земля, предоставленная для жилищного строительства, не входит в территорию лесного фонда и не является особо охраняемой природной территорией.
«В границах территории предоставленных земельных участков построены объекты недвижимости, обладающие признаками капитальных. Органы местного самоуправления Пензы застройщикам разрешительную документацию не выдавали, в связи с чем возведенные объекты являются самовольными», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Администрация Пензы пренебрегла своевременным муниципальным земельным контролем. Кроме того, не рассматривался вопрос расторжения четырех договоров аренды земли в связи с ее длительным неиспользованием.
Прокурор Ленинского района внес представление главе администрации Пензы. Акт находится на рассмотрении.
«Устранение нарушений поставлено на контроль органов прокуратуры области», - добавила Светлана Артамонова.
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