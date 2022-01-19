Общество

Дома в районе Ласточкиных гор в Пензе возведены самовольно

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Прокуратура Пензенской области проверила законность предоставления земельных участков и строительства домов в экопарке «Ласточкины горы».

Сотрудники надзорного органа установили, что земля, предоставленная для жилищного строительства, не входит в территорию лесного фонда и не является особо охраняемой природной территорией.

«В границах территории предоставленных земельных участков построены объекты недвижимости, обладающие признаками капитальных. Органы местного самоуправления Пензы застройщикам разрешительную документацию не выдавали, в связи с чем возведенные объекты являются самовольными», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Администрация Пензы пренебрегла своевременным муниципальным земельным контролем. Кроме того, не рассматривался вопрос расторжения четырех договоров аренды земли в связи с ее длительным неиспользованием.

Прокурор Ленинского района внес представление главе администрации Пензы. Акт находится на рассмотрении.

«Устранение нарушений поставлено на контроль органов прокуратуры области», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

Мэрию обяжут узаконить самострой.

Гость||

Узаконят вопрос времени,как же раньше прокурор не видел или его за одно место ......

Гость||

Вы еще прибрежную зону Суры проверьте и Сурского водохранилища.

Гость||

Гость писал(a):

Узаконят вопрос времени,как же раньше прокурор не видел или его за одно место ......
таикие вопросы бывают вопросами только денег

Гость||

Когда такую же проверку при чем гласно проведут в Арбековском лесу и Ахунах?

Гость||

Дачная амнистия всё спишет...

Гость||

Кругом беспредел, власть жирует народ сохнет.

Гость||

Лузгин всё продал и слинял

Но и Агамагомед мож в доле

Гость||

В Ахунах, на ул. Школьной, Куроедов, возглавивший исполком пензенского штаба ОНФ (антинародный фронт), Позубёнков, председатель совета общественности по профилактике правонарушений поселка Ахуны, он же директор филиала ЦКиД "Заря", а с 27 декабря 2021 г., согласно постановлению мэра Басенко, ещё и член общественного совета по противодействию коррупции при городской администрации, и другие самовольно захватили муниципальную землю рядом с 4-квартирным домом №24, огородили высоким металлическим забором. По заявлениям граждан проводилась проверка, захватчиков оштрафовали. Однако на публичной кадастровой карте рядом с земельным участком кадастровый номер 94 ("для размещения индивидуального жилого дома и, естественно, прилегающей к дому территории"; Форма собственности: Частная собственность; Статус: Учтенный; Дата внесения в ЕГРН: 29.04.2010) появились отдельные земельные участки с кадастровыми номерами 450 и 451 (обо участка "для благоустройства территории, прилегающей к индивидуальному жилому дому"; Статус: Временный; Дата внесения в ЕГРН: 10.04.2015).

Вот она - коррупция! рассадник её в администрации г. Пензы.

Двумя земельными участками муниципальной земли пользуются противозаконно, при участии чиновников городской администрации, лишили общедоступности на эти участки.

"Статус: Временный"... До какого времени? На каких условиях?

Гость||

Хорошо что воры в кучки сбиваются, не придётся метаться за ними . А дома под детские санатории и лагеря отдыха

Гость||

Ребята из обл и гор администрации, не забывайте, для вас в Москве фунциклирует Матросская тишина! Вы не первые, которые думают, что вас сия чаша минует. Иван так же думал. Государева дубина бьёт неожиданно, не забывайтесь......!

Гость||

Ахуны, кадастровый квартал 58:29:2005010, вторая зона округа санитарной охраны минеральных вод, запрещено строительство, застроен СНТ "Дубрава" и городская администрация внесла изменения в ген план, кощунство сплошь и рядом, а сколько вековых дубов вырубили, прибрежную защитную полосу ст. русла р. Сура застроили с подачи Администрации

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