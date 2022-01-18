В Кузнецке ответили на претензии граждан об уборке снега

18.01.2022 | 09:26

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на претензии местных жителей относительно количества людей и техники, задействованных для борьбы с последствиями снегопадов. Тему обсудили на оперативном совещании в понедельник, 17 января.

«Если кто-то хочет выйти и помочь - пусть выйдут, помогут. Сколько есть, все задействованы. Больше никогда не было, это максимум. Весь штаб дорожного комплекса, «Зеленого города», управляющих компаний. Что, у нас тут какие-то дивизии и батальоны есть, которых можно задействовать? Пионеров-школьников можем. Сами выйдем. Вопросы задавать несложно, отвечать надо по существу», - подчеркнул мэр.

Первый заместитель главы администрации Рашид Шабакаев отметил, что неделя была снежной.

«Было задействовано «Дорсервисом» 5 пескоразбрасывателей, 3 самосвала, 4 грейдера, 3 погрузчика, 2 трактора с отвалом и щеткой, 4 автомобиля с плугом и щеткой. Плюс привлекалось два сторонних самосвала для вывоза снега. Все магистральные улицы города очищены насколько можно. Ездить можно, пробок нет», - пояснил Шабакаев.

Расчищены улицы частного сектора в разных микрорайонах, подъезды к больницам, детсадам и школам.

«Конечно, не до каждого угла добрались, но сегодня доберемся», - заверил заммэра.