Общество

В Кузнецке ответили на претензии граждан об уборке снега

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на претензии местных жителей относительно количества людей и техники, задействованных для борьбы с последствиями снегопадов. Тему обсудили на оперативном совещании в понедельник, 17 января.

«Если кто-то хочет выйти и помочь - пусть выйдут, помогут. Сколько есть, все задействованы. Больше никогда не было, это максимум. Весь штаб дорожного комплекса, «Зеленого города», управляющих компаний. Что, у нас тут какие-то дивизии и батальоны есть, которых можно задействовать? Пионеров-школьников можем. Сами выйдем. Вопросы задавать несложно, отвечать надо по существу», - подчеркнул мэр.

Первый заместитель главы администрации Рашид Шабакаев отметил, что неделя была снежной.

«Было задействовано «Дорсервисом» 5 пескоразбрасывателей, 3 самосвала, 4 грейдера, 3 погрузчика, 2 трактора с отвалом и щеткой, 4 автомобиля с плугом и щеткой. Плюс привлекалось два сторонних самосвала для вывоза снега. Все магистральные улицы города очищены насколько можно. Ездить можно, пробок нет», - пояснил Шабакаев.

Расчищены улицы частного сектора в разных микрорайонах, подъезды к больницам, детсадам и школам.

«Конечно, не до каждого угла добрались, но сегодня доберемся», - заверил заммэра.

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Гость||

ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

А он дурачок?

Гость||

Зимой снег? Да вы чтоооооо!?

Гость||

Гость писал(a):

Зимой снег? Да вы чтоооооо!?
Это мэр Кузнецка пишет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сколько есть, все задействованы.
Налоги собирают в полном объеме, мы же не говорим, сколько есть столько и заплатим.

Гость||

какой молодец, долго готовился и выдал

Гость||

Гость писал(a):

А он дурачок?
Да куда ему до тебя,осталопа.

Гость||

В чём-то он прав:были бы

деньги,как в столице,где с утра до вечера гребут этот снег,вопросов не возникало бы!

А за тот городской бюджет:ни техники не купить,ни гастарбайтеров не нанять.

Только если сами горожане вместе с чиновниками мэрии будут ухайдокиваться с лопатами (технику -то пойди укупи!)

Гость||

Гость писал(a):

А он дурачок?

Да куда ему до тебя,осталопа.

А почему он у вас тогда такие перлы выдает?

Гость||

Для таких как ты,опарышей, у тебя мозгов по другому понять нет.

Гость||

Гость писал(a):

Для таких как ты,опарышей, у тебя мозгов по другому понять нет
Так ты и есть этот дурачок. Иди снег почисть, может подобрее станешь, свинота.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вопросы задавать несложно, отвечать надо по существу», - подчеркнул мэр.
совет свой себе посоветуй

Гость||

Гость писал(a):

ак ты и есть этот дурачок. Иди снег почисть, может подобрее станешь, свинота.
Осел. у меня все почищено,это ты вместо своих тупых советов, скребок бы взял,да почистил.олух.

Имя: Гость
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