Появился новый перечень противопоказаний к вакцинации

18.01.2022 | 08:18

Специалисты Минздрава составили список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В сети появился документ, который утвержден Министром здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает портал PNZ.RU.

Приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем перечислены медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В документе указано, что людям со злокачественными новообразованиями нельзя прививаться «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком». Препаратами «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» запрещено вакцинировать беременных и кормящих.

Запрещено прививать лиц несовершеннолетнего возраста всеми вакцинами, за исключением «Гам-КОВИД-Вак-М». Возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н, «КовиВак». Иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок, определенные инструкциями по применению вакцин.

В список бессрочных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 вошли: гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов.

К временным противопоказаниям в Минздраве отнесли острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период заболевания и на 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта - до нормализации температуры тела.