Пензячки не могут привить малышей от полиомиелита

29.12.2024 | 12:29

Жительницы Пензенской области пожаловались министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву на отсутствие в поликлиниках вакцины от полиомиелита.

Обращения женщины оставили под постом об анонсе прямой линии чиновника на странице областного минздрава соцсети «ВКонтакте».

«Мой ребенок родился в апреле этого года. Мы наблюдаемся в детской поликлинике на улице Мира, 70. Сейчас середина декабря, и до сих пор нет в наличии вакцины от полиомиелита. Нам до сих пор не сделали ни одной прививки, а по возрасту должна быть уже третья вакцинация. Прошу уточнить, с чем это связано и когда вакцины поступят?» - написала пензячка Вера Г.

Женщине ответил сотрудник ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

«В 2024 году инактивированная полиомиелитная вакцина поступала в детские городские поликлиники в ограниченном объеме. Ее количества не хватило на всех наших пациентов, которым показана иммунизация от полиомиелита. Ожидаемый срок допоставки вакцинного препарата - январь 2025 года», - объяснили пензячке.

Ранее стало известно, что беременные жительницы Пензенской области перестали получать антирезусный иммуноглобулин. Он необходим пациенткам с отрицательным резус-фактором с 28-й недели.

В региональном минздраве объяснили, что резус-иммунизация действительно не проводится «из-за временного отсутствия препарата и его аналогов как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России».