Дома на Зеленодольской могут подключить к централизованным сетям

18.01.2022 | 14:55

Во вторник, 18 января, в администрации Пензы состоялось совещание, темой которого стала ситуация с водоснабжением многоквартирных домов на улице Зеленодольской.

Проблема не новая. Строятся МКД, число жителей увеличивается, ресурса скважины, из которой поступает вода, не хватает.

«Постоянно ломается насос единственной скважины, которая изначально не была даже предназначена для бытовых нужд. Тысячи жителей постоянно сидят без воды вообще - с маленькими детьми! Когда это кончится!»; «Людей в очередной раз без предупреждения оставили без воды в праздничные выходные, спустя 3(!) дня после ремонта воду отключили снова! Руководство ЖК на собрании обвинило жителей в том, люди ОЧЕНЬ МНОГО ТРАТЯТ ВОДЫ! И теперь они нас переводят на некий график подачи воды, дабы наполнить резервуары! Мы, что, на войне? Или в каменном веке живем?!» - пожаловались люди.

Местная жительница уточнила, что сейчас ресурс отсутствует с 10:00 до 17:00, в остальное время напор нормальный, но периодически вода течет грязная, желтая.

В мэрии встретились представители управления ЖКХ города, ресурсоснабжающих организаций и строительной компании.

«Стороны обсудили пути решения проблемы. Один из них - переподключение жилых строений к централизованным сетям водоснабжения, которые обслуживает ООО «Горводоканал». Такая возможность будет рассмотрена в комплексе с перспективой подключения к сетям новых домов в микрорайоне Юго-Западный», - сообщили в пресс-службе администрации.

При выборе точки подключения будут изучать нагрузку на систему, чтобы мощности было достаточно и для перспективного строительства.

Ресурсники проанализируют техническую документацию, чтобы к следующей встрече выработать конкретные проектные решения.