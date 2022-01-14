Общество

Жители Зеленодольской рассказали, как в праздники сидели без воды

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Жители улицы Зеленодольской вновь подняли проблему некачественного водоснабжения многоквартирных домов. Сразу несколько человек написали об этом на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«В ЖК на улице Зеленодольской вновь остались без воды 8 жилых многоквартирных домов и детский садик. На протяжении нескольких лет постоянно ломается насос единственной скважины, которая изначально не была даже предназначена для бытовых нужд. Тысячи жителей постоянно и в том числе прямо сейчас сидят без воды вообще - с маленькими детьми! Когда это кончится!» - пожаловался один из пользователей 13 января.

Другой объяснил, что проблеме с водоснабжением в жилом комплексе на Зеленодольской - уже больше года. Строятся новые дома, число жителей увеличивается, ресурса скважины, из которой поступает вода, не хватает.

«Людей в очередной раз без предупреждения оставили без воды в праздничные выходные, спустя 3(!) дня после ремонта воду отключили снова! Руководство ЖК на собрании обвинило жителей в том, люди ОЧЕНЬ МНОГО ТРАТЯТ ВОДЫ! И теперь они нас переводят на некий график подачи воды, дабы наполнить резервуары! Мы, что, на войне? Или в каменном веке живем?! Пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему!» - написал третий горожанин.

Еще одна местная жительница уточнила, что ресурс отсутствует с 10:00 до 17:00, в остальное время напор нормальный, но периодически вода течет грязная, желтая.

Управление ЖКХ Пензы пояснило, что ресурсоснабжающей организацией многоквартирных домов на Зеленодольской улице является ООО «Комэнерго».

«Причиной кратковременного отсутствия холодного водоснабжения был выход из строя насосного оборудования. В свою очередь, ООО «Комэнерго» для решения проблемы качественного водоснабжения жителей вышеуказанной улицы было приобретено оборудование для насосной станции», - уточнили чиновники.

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Гость||

Ничего,зифачей тоже прокатили с водичкой.

Гость||

Они за это голосовали.

Гость||

Они когда квартиры покупали, не знали что там одна скважина на весь район? Вода в этом районе кстати с железом, она не грязная, просто станцию обезжелезивания надо ставить и расходники на ней менять периодически.

Имя: Гость
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