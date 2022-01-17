В спортивной школе № 4 рассказали о планах по устранению протечки

17.01.2022 | 18:13

Кадры из сантехнического помещения детско-юношеской спортивной школы № 4 Пензы распространили в интернете родители воспитанников, тех ребят, которые занимаются на велосипедном отделении. В здании, где располагается тренировочная база, не только в душевой с потолка капает, но и в раздевалке отсырел угол.

«Здесь одежда, здесь дети раздеваются. Две недели течет», - рассказала тренер Валентина Егорова.

На отделении велоспорта занимается более 270 детей. Зимой тренировки проходят в помещении. В здании постройки восьмидесятого года прошлого века крутят педали мальчишки и девчонки, мечтая об олимпийском золоте.

После объединения двух спортивных школ (№ 9 и 4) внутри в некоторых залах сделали ремонт. Теперь предстоит разбираться с кровлей. О ситуации с протечкой руководство школы поставило в известность вышестоящее начальство.

«На 2022 год выделено, правда на три здания: на это, на основное, и подростковый клуб у нас тоже течет уже три года. Выделили на три крыши 400 тысяч. Хватит ли их сейчас, по нынешним ценам, я не знаю», - отметил директор детско-юношеской спортивной школы № 4 г. Пензы Сергей Мезенцев.

Помимо того, что нужен ремонт, необходимо и вовремя сбрасывать с кровли снег, полагают некоторые тренеры. В ближайшие дни, говорит директор школы, крышу очистят.