Общество

В спортивной школе № 4 рассказали о планах по устранению протечки

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Кадры из сантехнического помещения детско-юношеской спортивной школы № 4 Пензы распространили в интернете родители воспитанников, тех ребят, которые занимаются на велосипедном отделении. В здании, где располагается тренировочная база, не только в душевой с потолка капает, но и в раздевалке отсырел угол.

«Здесь одежда, здесь дети раздеваются. Две недели течет», - рассказала тренер Валентина Егорова.

На отделении велоспорта занимается более 270 детей. Зимой тренировки проходят в помещении. В здании постройки восьмидесятого года прошлого века крутят педали мальчишки и девчонки, мечтая об олимпийском золоте.

После объединения двух спортивных школ (№ 9 и 4) внутри в некоторых залах сделали ремонт. Теперь предстоит разбираться с кровлей. О ситуации с протечкой руководство школы поставило в известность вышестоящее начальство.

«На 2022 год выделено, правда на три здания: на это, на основное, и подростковый клуб у нас тоже течет уже три года. Выделили на три крыши 400 тысяч. Хватит ли их сейчас, по нынешним ценам, я не знаю», - отметил директор детско-юношеской спортивной школы № 4 г. Пензы Сергей Мезенцев.

Помимо того, что нужен ремонт, необходимо и вовремя сбрасывать с кровли снег, полагают некоторые тренеры. В ближайшие дни, говорит директор школы, крышу очистят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Не о том переживаете. Вы думайте как в Сирии Пальмиру восстановить, Казахстану помочь в восстановлении сожжённых зданий, на Бермудских островах могут возникнуть проблемы, в Португалии вон гражданство никак не выдадут, ну вы поняли, проблем и без вас полно

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