Уборку дорог в Пензенской области проконтролировал министр

17.01.2022 | 13:55

С 15 по 17 января в Пензенской области дороги межмуниципального и регионального значения от снега очищали 300 единиц техники.

На обработку специалисты израсходовали более 6 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Глава министерства строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев вместе с комиссией проинспектировал все автодороги. Выявленные недостатки в уборке снега устранены в сроки, предусмотренные нормативными документами, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В настоящий момент на каждом предприятии, занимающемся зимним содержанием дорог, созданы дежурные бригады. Все уборочная техника подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать ее местоположение.

На территории региона установили 20 метеопостов, чтобы оперативно получать информацию о погодных условиях и состоянии дорог, прогнозировать ухудшение ситуации на них.