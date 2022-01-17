Общество

Уборку дорог в Пензенской области проконтролировал министр

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С 15 по 17 января в Пензенской области дороги межмуниципального и регионального значения от снега очищали 300 единиц техники.

На обработку специалисты израсходовали более 6 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Глава министерства строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев вместе с комиссией проинспектировал все автодороги. Выявленные недостатки в уборке снега устранены в сроки, предусмотренные нормативными документами, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В настоящий момент на каждом предприятии, занимающемся зимним содержанием дорог, созданы дежурные бригады. Все уборочная техника подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать ее местоположение.

На территории региона установили 20 метеопостов, чтобы оперативно получать информацию о погодных условиях и состоянии дорог, прогнозировать ухудшение ситуации на них.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

А отряды летучие?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Гришаев вместе с комиссией проинспектировал все автодороги
Что прям все все? Когда он успел?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выявленные недостатки в уборке снега устранены в сроки, предусмотренные нормативными документами
То есть сейчас все дороги в Пензенской области находятся в нормативном состоянии? Ну спасибо!

Гость||

Гость писал(a):

Что прям все все? Когда он успел?
Ни спал, ни ел, и ходил под себя в машине

Гость||

Ничего не чищено! От вашей Смеси каша на дорогах и тротуарах, машины портятся, обувь портится от этой химии, тьфу!

Гость||

6000 тонн при средней грузоподъёмности 8 тонн в машине это 750 авто.Когда врёт, чиновник должен подпрыгнуть от

удовольствия.

Гость||

Гость писал(а):

> 6000 тонн при средней грузоподъёмности 8 тонн в машине это 750 авто.Когда

> врёт, чиновник должен подпрыгнуть от

> удовольствия.

ГРИШАЕВА ПОД СЛЕДСТВИЕ-НЕ ПОТОПЛЯЕМЫЙ

Гость||

После тебя!

Имя: Гость
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