Общество

Коронавирус в области: заболеваемость в первой половине января

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За первую половину января, по данным регионального оперативного штаба, в Пензенской области подтвердили 2 456 случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период декабря (4 891).

За 15 дней января в регионе зарегистрировано 9 150 выздоровлений (8 391 - в первой половине декабря) и 126 смертей (215).

В области наблюдается тенденция к снижению суточных показателей заболеваемости. Если в начале месяца выявляли 180-200 заразившихся, то 13, 14, 15 и 16-го числа количество инфицированных не превышает 165.

В первой половине января максимальное количество зарегистрированных за сутки смертей от коронавирусной пневмонии составило 17, минимальное 5.

В настоящий момент в регионе ожидают нового подъема заболеваемости коронавирусом. На сей раз он будет связан со штаммом, получившим название «омикрон» и отличающимся высокой заразностью. Пока случаев инфицирования им медики не выявили.

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Гость||

Эта волна будет больше чем предыдущая и она смоет антиваксеров как овно в унитазе.

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