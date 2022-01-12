Общество

Пензенцам рассказали, что поможет отличить омикрон от ОРВИ

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В Пензенской области случаев заболевания омикроном пока не зарегистрировано, но медики ждут появления этого штамма COVID-19 в любой момент.

«Мы отправляем тесты на секвестирование, то есть на определение вида штамма. У нас омикрона пока не зафиксировано, но в соседних регионах он уже есть», - рассказал в среду, 12 января, главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) Сергей Рыбалкин.

Он объяснил, что если при заболевании штаммом «дельта», который имеется в Пензенской области, идет поражение нижнего отдела дыхательных путей и в итоге - поражение легких, то «омикрон» поражает верхние дыхательные пути. Если же организм поразят оба эти штамма, то результат может быть печальным.

По словам главврача КИМа, омикрон проявляет себя как обычное респираторное заболевание: насморком, головной болью, слабостью. При этом температура может быть невысокой, однако внезапно может подскакивать до 38-39 градусов, а затем вновь снижаться.

«Это успокаивает людей: ну поднялась температура, а потом упала. Но если поднялась температура, то нужно обязательно обратиться к врачу. Чем раньше начинается помощь, тем выше гарантия благополучного исхода. Все, у кого наблюдается высокая температура, должны обследоваться на ковид. Врач должен оценить обстановку, сделать свои выводы, направить на обследование и взять забор материала», - разъяснил Сергей Рыбалкин.

Определить, страдает человек коронавирусной инфекцией или другим заболеванием, может только ПЦР-тест или исследование на антитела.

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