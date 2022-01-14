Общество

В Иссинском районе сотрудники ДПС помогли попавшему в беду водителю

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В группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» водитель рассказал, как ему на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

«На трассе Н. Новгород - Саратов (340 км, Иссинский район) закончился бензин и сел аккумулятор. Сотрудники ДПС довезли до заправки и помогли завести машину. Спасибо!» - поблагодарил он правоохранителей и призвал других водителей обращать внимание на тех, кому нужна помощь.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в свою очередь, сообщили, что в условиях непогоды личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02», - уточнили в отделении пропаганды.

Также сотрудники ГИБДД предупреждают участников дорожного движения, что в ближайшие дни в Пензенской области продолжатся снегопады, и просят быть внимательными и осторожными на дорогах, правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и перестроений, снижать скорость при приближении к светофорам и нерегулируемым переходам.

Пешеходам следует помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь автомобиля значительно возрастает, поэтому он может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.

Госавтоинспекция рекомендует в период снегопадов минимизировать поездки на личном автомобиле и пользоваться услугами общественного транспорта.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Закончился бензин и сел аккум!?Ну ты водила профи,а ещё отвалилось колесо и кошка в машине начала рожать.

Гость||

Отдел пропаганды ГИБДД перестарался. Вы верите в это фуфло?

Имя: Гость
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