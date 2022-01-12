Общество

Пензенцам не стоит ждать конца снегопада в ближайшие дни

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Снегопад, накрывший Пензенскую область, закончится нескоро. Так считают синоптики.

По краткосрочному прогнозу, опубликованному на сайте регионального ГУ МЧС, 13 января ожидается желтый уровень погодной опасности, ночью местами сильный снег.

Спасатели рекомендуют водителям, оказавшимся в это время в дороге, перестроиться в крайний правый ряд или на обочину, остановиться, включить аварийные огни и переждать непогоду. Пешеходам же следует внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

По прогнозу Пензенского гидрометцентра, снег будет идти как минимум до субботы, 15 января. Все трое суток температура воздуха днем ожидается -3…-5 °С, в ночь на четверг и субботу -6…-8 °С, ночь же на пятницу окажется морозной: от -15 до -17 °С с сильным юго-западным ветром.

Согласно долгосрочному прогнозу сайта Gismeteo, нехолодная погода (днем от -6 до -1 °С, ночью от -5 до -7 °С) продержится больше недели. Все это время также ожидается выпадение снега с большей или меньшей интенсивностью.

А вот 21-го числа может настать потепление (-1…+1 °С) и снег с дождем, но через день, с 23-го, предполагается похолодание до -13…-16 °С и прекращение снегопадов.

При этом следует учитывать, что точность прогноза погоды обратно пропорциональна временному отрезку, на который он дается: чем длиннее период, тем она меньше.

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Гость||

Как мы, бедные глупомордые, сможем съехать на трассе, в пургу, на обочину, если эту обочину, вор Белозерцев, отгородил от проезжей части бордюрами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спасатели рекомендуют водителям, оказавшимся в это время в дороге, перестроиться в крайний правый ряд или на обочину,
И свалится в кювет, из которого точно уж без посторонней помощи не выберешься.

Гость||

Я не боюсь конца. Конец не так страшен, как я его себе представляла. Но я боюсь склонить ся перед концом!

Гость||

Тогда пусть подождут конца света!!!!!! Ахахахахаха

Имя: Гость
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