Общество

В 2021 году в Пензе пешеходы 252 раза попали в ДТП

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Несколько секунд могут спасти жизнь - нужно просто подождать разрешающего сигнала светофора и тем самым избежать аварийной ситуации. 252 раза в 2021 году в областном центре пешеходы становились участниками ДТП, 12 человек погибли и 253 были травмированы.

«Госавтоинспекция призывает частников дорожного движения быть взаимно вежливыми на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а водителям - заранее снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу и быть внимательнее при движении в жилых зонах и дворовых территориях», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Сотрудники Госавтоинспекции не только предупреждают и рекомендуют, но и постоянно проводят профилактические мероприятия, а также штрафуют нарушителей. В результате последнего рейда в отношении водителей, не пропустивших пешеходов, было составлено 19 административных материалов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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