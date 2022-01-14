В 2021 году в Пензе пешеходы 252 раза попали в ДТП

14.01.2022 | 19:52

Несколько секунд могут спасти жизнь - нужно просто подождать разрешающего сигнала светофора и тем самым избежать аварийной ситуации. 252 раза в 2021 году в областном центре пешеходы становились участниками ДТП, 12 человек погибли и 253 были травмированы.

«Госавтоинспекция призывает частников дорожного движения быть взаимно вежливыми на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода, а водителям - заранее снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу и быть внимательнее при движении в жилых зонах и дворовых территориях», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Сотрудники Госавтоинспекции не только предупреждают и рекомендуют, но и постоянно проводят профилактические мероприятия, а также штрафуют нарушителей. В результате последнего рейда в отношении водителей, не пропустивших пешеходов, было составлено 19 административных материалов.