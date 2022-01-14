У пензячки из-за кредитных долгов едва не сорвался отпуск за рубежом

14.01.2022 | 12:48

Жительница Пензенского района, решившая провести отпуск накануне крещенских праздников за рубежом, едва не осталась на родине.

Причиной тому стали долги по кредитам, сумма которых составила 111 тысяч рублей. Взысканием денег занялись судебные приставы, так как женщина не спешила расстаться с деньгами.

«Постановление о временном ограничении на выезд гражданки из Российской Федерации, вынесенное судебным приставом, стало камнем преткновения перед поездкой. Должнице пришлось оплатить всю сумму, чтобы беспрепятственно отдохнуть в запланированном отпуске», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

В пресс-службе напомнили, что пензенцам, желающим загорать среди зимы под теплым солнцем, следует погасить долги, которые могут помешать отдыху и навредить репутации.