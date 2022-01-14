Общество

У пензячки из-за кредитных долгов едва не сорвался отпуск за рубежом

Печать

Жительница Пензенского района, решившая провести отпуск накануне крещенских праздников за рубежом, едва не осталась на родине.

Причиной тому стали долги по кредитам, сумма которых составила 111 тысяч рублей. Взысканием денег занялись судебные приставы, так как женщина не спешила расстаться с деньгами.

«Постановление о временном ограничении на выезд гражданки из Российской Федерации, вынесенное судебным приставом, стало камнем преткновения перед поездкой. Должнице пришлось оплатить всю сумму, чтобы беспрепятственно отдохнуть в запланированном отпуске», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

В пресс-службе напомнили, что пензенцам, желающим загорать среди зимы под теплым солнцем, следует погасить долги, которые могут помешать отдыху и навредить репутации.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Правильно,не фиг задницу греть если не заслужил.

Гость||

БОЛЬШЕ ПРОВЕРОК И ШТРАФОВ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте