Бар в центре Пензы работал по ночам без лицензии на спиртное

14.01.2022 | 08:27

В баре на улице Кирова в Пензе выявлены многочисленные нарушения законодательства. Проверку провели после сигнала, поступившего от одного из горожан. Он сообщил, что заведение работало в ночь на 13 января.

По указанному в обращении адресу выехали представители городского УМВД, управления по делам ГОЧС, чиновники мэрии и администрации Ленинского района.

«Выявлено отсутствие средств индивидуальной защиты у обслуживающего персонала. Установлены нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. При отсутствии соответствующей лицензии на витрине бара были выставлены шампанское и вино», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Посетителям предлагалось заказать кальян, хотя использовать их в помещениях, предназначенных для оказания услуг питания, запрещено. Расчеты велись за наличные, контрольно-кассовой техники в баре не было.

По итогам проверки полицейский составил протокол осмотра помещения. Алкогольную продукцию изъяли. Представителя организации пригласили в отделение полиции для административного расследования. Информацию о выявленных нарушениях направили в прокуратуру и другие контрольно-надзорные службы.