Общество

Бар в центре Пензы работал по ночам без лицензии на спиртное

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В баре на улице Кирова в Пензе выявлены многочисленные нарушения законодательства. Проверку провели после сигнала, поступившего от одного из горожан. Он сообщил, что заведение работало в ночь на 13 января.

По указанному в обращении адресу выехали представители городского УМВД, управления по делам ГОЧС, чиновники мэрии и администрации Ленинского района.

«Выявлено отсутствие средств индивидуальной защиты у обслуживающего персонала. Установлены нарушения действующего законодательства в сфере реализации алкогольной продукции. При отсутствии соответствующей лицензии на витрине бара были выставлены шампанское и вино», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Посетителям предлагалось заказать кальян, хотя использовать их в помещениях, предназначенных для оказания услуг питания, запрещено. Расчеты велись за наличные, контрольно-кассовой техники в баре не было.

По итогам проверки полицейский составил протокол осмотра помещения. Алкогольную продукцию изъяли. Представителя организации пригласили в отделение полиции для административного расследования. Информацию о выявленных нарушениях направили в прокуратуру и другие контрольно-надзорные службы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

СТАЛО ИЗВЕСТНО?

Гость||

Причем здесь бар?игровые автоматы по всей пензе что не видно

Гость||

Походу

Гость||

Мощно работают правоохранители

Гость||

Очень

Гость||

Без крышевания? Это значит наши органы вообще спят?

Гость||

Проверку провели после сигнала, поступившего от одного из горожан.

Стукачёк

Гость||

Радиатор отопления тоже продавали?

Гость||

БОЛЬШЕ ШТРАФОВ И ПРОВЕРОК.

Гость||

Не стукачек а сознательный гражданин проинформировал

Гость||

Это арлекино что ли? За крышу забыли занести.

Гость||

С достойными так не поступят.

Имя: Гость
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