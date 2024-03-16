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Происшествия

В Неверкинском районе огонь охватил дом, баню и надворные постройки

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В ночь на субботу, 16 марта, в селе Алеево Неверкинского района произошел пожар. Об этом сообщили в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка и Кузнецкого района ГУ МЧС по области.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Мира поступило диспетчеру в 1:34.

В Неверкинском районе огонь охватил дом, баню и надворные постройки

Дом общей площадью 120 кв. м выгорел внутри. Огонь уничтожил баню, расположенную рядом с ним, и повредил надворные постройки общей площадью 80 кв. м.

Для ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

Сотрудники ОНД и ПР Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов проводят доследственную проверку, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка и Кузнецкого района
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