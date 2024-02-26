В Нижнем Ломове 18-летняя девушка избила подруг в баре

26.02.2024 | 09:00

В Нижнем Ломове в полицию обратились две местные жительницы. Они заявили, что пострадали от самоуправства их 18-летней подруги.

Все произошло в одном из баров. Девушки пришли туда вместе, чтобы провести время. Они выпили и вскоре поссорились. Одна из подруг набросилась на двух других с кулаками.

Агрессивно настроенную горожанку задержали. Выяснилось, что ранее ее уже судили за преступление с применением насилия.

«Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала выражаться нецензурной бранью. Девушки пытались успокоить свою подругу. На этой почве между ними возник конфликт», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).