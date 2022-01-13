Пензенцам озвучили предельные сроки ожидания медпомощи в 2022-м

13.01.2022 | 12:54

Пензенцам рассказали о предельных сроках ожидания медицинской помощи, установленных законодательством на 2022 год. Так, в неотложных случаях специалисты должны заняться пациентом в первые два часа с момента его обращения в медучреждение.

Обозначено и время доезда бригады скорой до нуждающегося в помощи: не более 20 минут с момента вызова. Однако здесь учитываются транспортная доступность и плотность населения того или иного района. Например, медики должны прибыть через 50 минут при расстоянии в 50 км или через 100 минут при расстоянии в 100 км.

Как подчеркнули специалисты ТФОМС Пензенской области, вызов участкового терапевта или педиатра должен обслуживаться в тот же день. Это касается и оказания медпомощи плановым пациентам в амбулаториях и поликлиниках: специалисты обязаны проконсультировать обратившихся в тот же день.

Если показания экстренные, граждане подлежат немедленной госпитализации, в приемном покое им допустимо ожидать не более трех часов.

Консультация узких специалистов при оказании первичной медпомощи должна состояться в течение 14 дней со дня обращения, но если имеются подозрения на онкологию, то в течение трех дней.

Озвучены и сроки проведения диагностических инструментальных исследований (рентгена, маммографии, УЗИ, томографии), лабораторных анализов. При оказании первичной медпомощи - 14 рабочих дней, если есть подозрения на наличие рака, то 7.

Если сроки ожидания помощи медиков превышают обозначенные выше, пензенцы могут пожаловаться по номеру 8-800-100-80-44 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). В нерабочие часы, а также в праздничные, выходные дни звонки принимает автоответчик.