Общество

Пенза оказалась на 14-й строчке рейтинга потерянных россиянами лет

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В Министерстве здравоохранения России назвали регионы с высокими показателями преждевременной смертности. Пензенская область оказалась на 14-й строчке.

В основе рейтинга - система под названием «Потерянные годы жизни». Ее разработал Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава. Эксперты оценили уровень преждевременной смертности населения, опираясь на показатель предельной продолжительности жизни.

Больше всего потерянных лет у жителей Чукотского автономного округа - 7,76, Чеченской Республики - 7,18 и Ненецкого автономного округа - 7,17.

По оценкам специалистов, жители Пензенской области теряют 6,69 года. Меньше всего показатель преждевременной смертности в Севастополе (4,54), Республике Адыгее (4,5) и Ингушетии (3,59).

Чаще всего причиной преждевременной смертности населения становятся болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины. Коронавирус оказался на предпоследнем месте, на его долю приходится лишь 6,01% потерянных лет.

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Гость||

Да в Пензе жить-считай все годы потеряны! Промаялись в этом болоте всю жизнь зря, все мимо прошло, ужас!

Гость||

Зачем нам, каждый день публикуют какие-то мутные рейтинги?

Гость||

Зато про отличную экологию здорово придумали, хоть и брехня, а положительная!

Гость||

Все потеряно))))

Имя: Гость
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