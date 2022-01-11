Общество

Пензенцам рассказали, что делать, если врач не приходит на дом

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Жительница Западной Поляны Мария уже здорова, не температурит и не кашляет. Но то, что женщина сумела вылечиться - только ее заслуга. Хотя в начале болезни пензячка надеялась на помощь медиков. 1 января Мария через call-центр вызвала врача на дом.

«Естественно, я не выходила из дома, у меня было не то состояние. Я ждала врача 2-го числа, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го… В общем, мне никто не позвонил, ко мне никто не пришел», - пожаловалась женщина.

Мария таким отношением врачей была обескуражена. Она непростой пациент - в ее медицинской карточке значится наличие хронического заболевания. Но тем не менее пришлось заниматься самолечением.

Таких историй за последние недели журналисты 11 канала выслушали несколько. Жаловались жители из разных микрорайонов Пензы. Некоторым медики звонили, по телефону открывали больничный и сразу говорили: на дом не придут.

Заместитель главного врача Городской поликлиники считает, что подобного быть не должно.

«Человек болен, у него температура, признаки ОРВИ. Что бы там ни произошло, но врач в любой ситуации его должен осмотреть в течение 24 часов», - сообщила Ирина Мартина.

Объяснить, почему иногда врачи не приходят на дом к пациентам, Ирина Мартина может так: консультации по телефону практиковались в пиковый период пандемии, когда в день бывало и по 4 000 вызовов. В январе ситуация относительно стабильна, но некоторые медики поступают так по привычке, а не только из-за нехватки кадров.

«Врачи, о которых мы сейчас говорим, - это врачи общей практики и участковые. Пока еще этот дефицит отмечается. Трудно сказать, много или мало, но в настоящее время укомплектованность лучше, чем это было, например, года два назад», - отметила Ирина Мартина.

Если все-таки вызванный доктор в квартире не появился, отправляться в медицинское учреждение с температурой не стоит. Нужно сообщить на горячую линию по номеру 8 (902) 342-63-00 или по телефонам, указанным на сайте поликлиники.

Героине сюжета Марии медики позвонили через неделю и предложили прийти к ней.

«У меня к тому моменту, однозначно, заболевание уже пошло на спад. Я решила, что гонять врача… просто ради чего? Наверняка у него и так, судя по всему, много работы. И я отказалась. Это уже было не нужно», - пояснила она.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мария через call-центр вызвала врача на дом.
Вызывать врача на дом надо через Госуслуги.

penzainform.ru писал(a):

Героине сюжета Марии медики позвонили через неделю и предложили прийти к ней.
penzainform.ru писал(a):
«У меня к тому моменту, однозначно, заболевание уже пошло на спад. Я решила, что гонять врача… просто ради чего? Наверняка у него и так, судя по всему, много работы. И я отказалась. Это уже было не нужно», - пояснила она.
Терпила ты Машка. Причём экстра-класса. Для врачей просто золото.

Гость||

Спид пади

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Объяснить, почему иногда врачи не приходят на дом к пациентам, Ирина Мартина может так: консультации по телефону практиковались в пиковый период пандемии, когда в день бывало и по 4 000 вызовов. В январе ситуация относительно стабильна, но некоторые медики поступают так по привычке, а не только из-за нехватки кадров.
Участковые врачи так поступают уже почти 2 года и менять свои привычки они не хотят. И руководство в лице Мартиной и заведующих поликлиник их по рукам не бьёт. А вот зарплату участковые врачи получают исправно.

Гость||

Гость писал(a):

Спид пади
ВИЧ-инфицированные в стадии СПИД долго не живут.

Гость||

Так вам и надо лишенцам.

Гость||

А нам пензаиформ помог, они тут телефоны давали, куда можно пригрозить пожаловаться, принесли таблетки даже.

Гость||

Гость писал(a):

А нам пензаиформ помог, они тут телефоны давали, куда можно пригрозить пожаловаться, принесли таблетки даже.
Жаловаться надо на Госуслугах где и вызывают врача. Там всё есть. Пригозить пожаловаться - значит развратить безнаказанностью врачей и проявить себя терпилой. И таблетки они приносят фейковые - умифеновир.

Имя: Гость
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