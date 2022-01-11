Пензенцам рассказали, что делать, если врач не приходит на дом

11.01.2022 | 18:15

Жительница Западной Поляны Мария уже здорова, не температурит и не кашляет. Но то, что женщина сумела вылечиться - только ее заслуга. Хотя в начале болезни пензячка надеялась на помощь медиков. 1 января Мария через call-центр вызвала врача на дом.

«Естественно, я не выходила из дома, у меня было не то состояние. Я ждала врача 2-го числа, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го… В общем, мне никто не позвонил, ко мне никто не пришел», - пожаловалась женщина.

Мария таким отношением врачей была обескуражена. Она непростой пациент - в ее медицинской карточке значится наличие хронического заболевания. Но тем не менее пришлось заниматься самолечением.

Таких историй за последние недели журналисты 11 канала выслушали несколько. Жаловались жители из разных микрорайонов Пензы. Некоторым медики звонили, по телефону открывали больничный и сразу говорили: на дом не придут.

Заместитель главного врача Городской поликлиники считает, что подобного быть не должно.

«Человек болен, у него температура, признаки ОРВИ. Что бы там ни произошло, но врач в любой ситуации его должен осмотреть в течение 24 часов», - сообщила Ирина Мартина.

Объяснить, почему иногда врачи не приходят на дом к пациентам, Ирина Мартина может так: консультации по телефону практиковались в пиковый период пандемии, когда в день бывало и по 4 000 вызовов. В январе ситуация относительно стабильна, но некоторые медики поступают так по привычке, а не только из-за нехватки кадров.

«Врачи, о которых мы сейчас говорим, - это врачи общей практики и участковые. Пока еще этот дефицит отмечается. Трудно сказать, много или мало, но в настоящее время укомплектованность лучше, чем это было, например, года два назад», - отметила Ирина Мартина.

Если все-таки вызванный доктор в квартире не появился, отправляться в медицинское учреждение с температурой не стоит. Нужно сообщить на горячую линию по номеру 8 (902) 342-63-00 или по телефонам, указанным на сайте поликлиники.

Героине сюжета Марии медики позвонили через неделю и предложили прийти к ней.

«У меня к тому моменту, однозначно, заболевание уже пошло на спад. Я решила, что гонять врача… просто ради чего? Наверняка у него и так, судя по всему, много работы. И я отказалась. Это уже было не нужно», - пояснила она.