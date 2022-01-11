Общество

Непривитым пензенцам рассказали об условиях возвращения к работе

Печать

Жителей Пензенской области, отказавшихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, заинтересовал вопрос, когда они смогут вернуться к работе.

«А на отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться добровольно людей и их семьи с детьми когда внимание обратят? Когда восстановят работников заводов? Почему семьи рабочих обрекают на голод?» - задала вопрос подписчица в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора указал условия возвращения граждан, не ставших прививаться, к трудовой деятельности в коллективе.

«Работники, подлежащие обязательной вакцинации, смогут вернуться к работе либо в случае прохождения вакцинации, либо при улучшении эпидемической обстановки. Точного прогноза и сроков требования по прохождению обязательной вакцинации определенных контингентов пока нет», - говорится в ответе.

Ранее в Пензенском областном суде вынесли решение по иску против обязательной вакцинации групп граждан. Его в октябре подали жители региона, оставшиеся без заработка из-за отказа прививаться.

Пензенцы просили признать распоряжение главного санитарного врача области Михаила Перекусихина недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций. Также они оспаривали предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении.

28 декабря служители Фемиды приняли решение отказать пензенцам в удовлетворении заявленных требований.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Федеральные бюджетники. Ни кого не гонят на прививки. из 160 чел привитых 30-40. От руководства зависит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работники, подлежащие обязательной вакцинации, смогут вернуться к работе либо в случае прохождения вакцинации, либо при улучшении эпидемической обстановки
А как быть с работниками, не подлежащими обязательной вакцинации?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

28 декабря служители Фемиды приняли решение отказать пензенцам в удовлетворении заявленных требований.
Да здравствует наш суд - самый гуманный и справедливый суд в мире, ураааааааааа.

Гость||

Скоро доведут до белого колена, сразу всё отменят. Зачем доводить до такого исхода.

Гость||

зачем мусолить одно и то же. Уже все по несколько раз читали про исковое заявления

Гость||

Когда создадут вакцину от всех штаммов коронавируса?

Гость||

Утопия однако..

Гость||

Все всё прекрасно понимают, но не хотят отступать, ждут, вопрос чего.

Гость||

В Казахстане из-за и идут протесты, там у власти такие же идиоты сидели.

Гость||

Гость писал(a):

там у власти такие же идиоты сидели.
А разве там власть сменилась?

Гость||

Сменила взляды, стала смотреть на жизнь ширше, а к лЮдям относиться чутче, обещала по крайней мере.

Гость||

нахрен нам не нужен роспотребнадзор вредный орган который нужно уничтожить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему семьи рабочих обрекают на голод?» -
Обратитесь с этим вопросом к члену своей семьи: Почему весь мир вакцинируется, и только Вася Пупкин, этот светоч свободы, с упорством, достойным лучшего применения, твердит: Не буду! - А почему? - А потому, не буду и всё. Вот все и аргументы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему семьи рабочих обрекают на голод?» -
Обратитесь с этим вопросом к члену своей семьи: Почему весь мир вакцинируется, и только Вася Пупкин, этот светоч свободы, с упорством, достойным лучшего применения, твердит: Не буду! - А почему? - А потому, не буду и всё. Вот все и аргументы.

Гость||

Гость писал(a):

Почему весь мир вакцинируется,
весь мир -это ты чтоль???

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте