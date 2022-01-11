Непривитым пензенцам рассказали об условиях возвращения к работе

Жителей Пензенской области, отказавшихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, заинтересовал вопрос, когда они смогут вернуться к работе.
«А на отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться добровольно людей и их семьи с детьми когда внимание обратят? Когда восстановят работников заводов? Почему семьи рабочих обрекают на голод?» - задала вопрос подписчица в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.
Представитель регионального управления Роспотребнадзора указал условия возвращения граждан, не ставших прививаться, к трудовой деятельности в коллективе.
«Работники, подлежащие обязательной вакцинации, смогут вернуться к работе либо в случае прохождения вакцинации, либо при улучшении эпидемической обстановки. Точного прогноза и сроков требования по прохождению обязательной вакцинации определенных контингентов пока нет», - говорится в ответе.
Ранее в Пензенском областном суде вынесли решение по иску против обязательной вакцинации групп граждан. Его в октябре подали жители региона, оставшиеся без заработка из-за отказа прививаться.
Пензенцы просили признать распоряжение главного санитарного врача области Михаила Перекусихина недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций. Также они оспаривали предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении.
28 декабря служители Фемиды приняли решение отказать пензенцам в удовлетворении заявленных требований.
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Федеральные бюджетники. Ни кого не гонят на прививки. из 160 чел привитых 30-40. От руководства зависит.