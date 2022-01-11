Непривитым пензенцам рассказали об условиях возвращения к работе

11.01.2022 | 09:52

Жителей Пензенской области, отказавшихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, заинтересовал вопрос, когда они смогут вернуться к работе.

«А на отстраненных от работы из-за отказа вакцинироваться добровольно людей и их семьи с детьми когда внимание обратят? Когда восстановят работников заводов? Почему семьи рабочих обрекают на голод?» - задала вопрос подписчица в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора указал условия возвращения граждан, не ставших прививаться, к трудовой деятельности в коллективе.

«Работники, подлежащие обязательной вакцинации, смогут вернуться к работе либо в случае прохождения вакцинации, либо при улучшении эпидемической обстановки. Точного прогноза и сроков требования по прохождению обязательной вакцинации определенных контингентов пока нет», - говорится в ответе.

Ранее в Пензенском областном суде вынесли решение по иску против обязательной вакцинации групп граждан. Его в октябре подали жители региона, оставшиеся без заработка из-за отказа прививаться.

Пензенцы просили признать распоряжение главного санитарного врача области Михаила Перекусихина недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций. Также они оспаривали предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении.

28 декабря служители Фемиды приняли решение отказать пензенцам в удовлетворении заявленных требований.