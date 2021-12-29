Общество

В Пензе вынесено решение по иску против обязательной вакцинации

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Во вторник, 28 декабря, в Пензе вынесено решение по искам трех горожан к главному санитарному врачу региона Михаилу Перекусихину и Управлению Роспотребнадзора по Пензенской области.

Иск был подан в октябре. С тех пор суд провел несколько заседаний, в том числе запрашивая мнение Минздрава РФ и привлекая к процессу врача-эпидемиолога.

Пензенцы оспаривали подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного санитарного врача «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации.

В частности, они просили признать это распоряжение недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций.

Также оспорено предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении.

По мнению истцов, постановление принято Михаилом Перекусихиным вне пределов его полномочий. Однако ответчики указали, что документ принят в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Аналогичную позицию в письменном отзыве высказало заинтересованное лицо – Министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, допросив свидетеля, изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение пока не вступило в силу.

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Гость||

А кто-то рассчитывал на другое решение? Они б еще на пенсионную реформу в суд подали или на оптимизацию здравоохранения.

Гость||

Пхахахахахахахаха! Против государства иск подавать - как против ветра ссать! Вы за это проголосовали! Жрите, не обляпайтесь!

Гость||

Нужно обжаловать в ЕСПЧ.

Гость||

Время и жизнь скоро всех рассудит не взирая на погоны и аксельбанты, всех!!!

Гость||

Зашибись,состав приступления есть а приступления нет.Завтра тот же пердунихин пойдет по пензе нажом махать будет и распоряжения подписывать чтоб людей резали и ему нечего не будет.

Гость||

Гость писал(а):

> Нужно обжаловать в ЕСПЧ.

_______

ЕСПЧ скажет "коронавирус действительно опасная болезнь, мы тут в Европе тоже болеем, поэтому государство РФ всё правильно сделало"

Гость||

Ух сейчас сволота местная опять распердится на всю округу.

Гость||

а судьи кто????

Гость||

В Нью-Йорке сегодня показали что творится, такое чувство что люди в форме не понимают что делают, это конец человечества.

Гость||

Гость писал(a):

ЕСПЧ скажет "коронавирус действительно опасная болезнь, мы тут в Европе тоже болеем, поэтому государство РФ всё правильно сделало"
Не факт. В свете извечного противостояния Россия-Запад возможно, что вынесет решение в пику российскому государству.

Гость||

Гость писал(a):

В Нью-Йорке сегодня показали что творится
Что там творится?

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

ЕСПЧ скажет "коронавирус действительно опасная

> болезнь, мы тут в Европе тоже болеем, поэтому государство РФ всё правильно

> сделало"

Не факт. В свете извечного противостояния Россия-Запад

> возможно, что вынесет решение в пику российскому государству.

________

Бред иноагента

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

В Нью-Йорке сегодня показали что

> творится

Что там творится?

_______

Да, кстати, что там?

Гость||

Да срать всем на все постановления и решения.

Гость||

Ну как бы есть ещё и народный суд....

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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