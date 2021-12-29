В Пензе вынесено решение по иску против обязательной вакцинации

29.12.2021 | 13:39

Во вторник, 28 декабря, в Пензе вынесено решение по искам трех горожан к главному санитарному врачу региона Михаилу Перекусихину и Управлению Роспотребнадзора по Пензенской области.

Иск был подан в октябре. С тех пор суд провел несколько заседаний, в том числе запрашивая мнение Минздрава РФ и привлекая к процессу врача-эпидемиолога.

Пензенцы оспаривали подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного санитарного врача «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям», в котором перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации.

В частности, они просили признать это распоряжение недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций.

Также оспорено предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении.

По мнению истцов, постановление принято Михаилом Перекусихиным вне пределов его полномочий. Однако ответчики указали, что документ принят в соответствии с полномочиями должностного лица и не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую силу.

Аналогичную позицию в письменном отзыве высказало заинтересованное лицо – Министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, допросив свидетеля, изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение пока не вступило в силу.