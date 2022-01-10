ЖК «Созвездие» - умные дома для современного человека

Когда новогодние салюты отгремели, а гости разъехались, пришло время заняться самым важным делом - без спешки и суеты подобрать себе новую квартиру.
Для тех, кто всегда мечтал жить в высокотехнологичном доме, из окон которого открываются необыкновенные виды на лес и озеро, идеально подойдет ЖК «Созвездие».
Здесь спроектирован умный подземный паркинг. Он сам откроет шлагбаум. А лифт довезет из паркинга до нужного этажа за несколько секунд.
Двухэтажная единая входная группа. На первом этаже - мягкая зона отдыха, чтобы встречать гостей с комфортом. На втором этаже - центр добрососедства, для интересного общения с соседями.
Два этажа коммерции - чтобы делать покупки рядом с домом.
Верхние этажи из стекла - от пола до потолка, чтобы наслаждаться видами в любую погоду.
ЖК «Созвездие» - дома для настоящих звезд. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).
Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2» и ООО СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации на наш.дом.рф.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.