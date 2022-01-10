Общество

ЖК «Созвездие» - умные дома для современного человека

Печать

Когда новогодние салюты отгремели, а гости разъехались, пришло время заняться самым важным делом - без спешки и суеты подобрать себе новую квартиру.

Для тех, кто всегда мечтал жить в высокотехнологичном доме, из окон которого открываются необыкновенные виды на лес и озеро, идеально подойдет ЖК «Созвездие».

Здесь спроектирован умный подземный паркинг. Он сам откроет шлагбаум. А лифт довезет из паркинга до нужного этажа за несколько секунд.

Двухэтажная единая входная группа. На первом этаже - мягкая зона отдыха, чтобы встречать гостей с комфортом. На втором этаже - центр добрососедства, для интересного общения с соседями.

Два этажа коммерции - чтобы делать покупки рядом с домом.

Верхние этажи из стекла - от пола до потолка, чтобы наслаждаться видами в любую погоду.

ЖК «Созвездие» - дома для настоящих звезд. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2» и ООО СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации на наш.дом.рф.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте