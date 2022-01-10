В новогодние праздники в Пензенской области родилось 184 ребенка

За новогодние праздники в медучреждениях Пензенской области на свет появилось 184 малыша. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
С 31 декабря по 10 января врачи приняли 94 мальчика и 90 девочек. Дети здоровы, почти все уже выписаны домой.
«Самым первым новым жителем региона стал мальчик, родившийся в стенах Пензенского городского родильного дома в 3:55 1 января», - рассказали в областном минздраве.
В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко первая в 2022 году двойня появилась в 11:30. Она так называемая королевская: девочка весом 2 700 г и мальчик - 2 290 г.
Ранее сообщалось, что в Пензенском городском родильном доме в новогоднюю ночь родилось пятеро детей: три мальчика и две девочки.
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Я в новогодние праздники несколько раз чуть не забеременела.