В пензенском роддоме в новогоднюю ночь на свет появилось 5 детей

02.01.2022 | 17:20

Вдруг и сразу - так говорят врачи про роды в новогоднюю ночь. Почти все из них бывают по экстренным показателям, а не плановыми.

Например, в семье Виктории Чуфаровой ждали сына недели через две, но он решил прийти в мир немного раньше. Скорая везла женщину в Пензу три часа - Вадинск находится от областного центра за 200 километров. Схватки случились прямо в машине.

«Дату он себе выбрал хорошую – 01.01.2022. Я думаю, судьба у него будет счастливая», - поделилась роженица.

В новом, 2022 году в Пензенском городском родильном доме сын Виктории Чуфаровой первым появился на свет. Дочка Елены Кузьмичевой родилась уже под конец смены. Ее родные до сих пор в шоке от случившегося - малышку ждали тоже немного позднее.

«Мы обошли всех наших родственников, бабушку, маму. Всех поздравили, посидели за столами, пошли гулять. Потом пришли домой и поняли, что пора, - сразу в роддом. Звоним всем утром, все, конечно: как так? Эмоции зашкаливали», - рассказала пензячка.

Всего в новогоднюю ночь родилось пятеро - три мальчика и две девочки.

«А вообще с нуля часов 1-го числа до сегодняшнего момента у нас появилось в родильном доме 14 детей (7 мальчиков, 7 девочек). И у нас находятся в родах сейчас две роженицы, которые в ближайшие несколько часов станут мамами», - отметила заместитель главврача Пензенского городского роддома Светлана Горбачева.

«Хочу выразить огромную благодарность врачам за их настрой, поддержку. Несмотря на то что это праздничная ночь, никого не обделили вниманием, все сделали профессионально», - добавила Елена Кузьмичева.

Сейчас в медицинском учреждении готовится к роли матери еще 21 жительница Пензенской области.