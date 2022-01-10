Общество

Стало известно, насколько вырастут пенсии с 1 апреля

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С 1 апреля 2022 года произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как сообщает «Российская газета», они вырастут на 7,7%. Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

В нашей стране социальные пенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем страховые пенсии. По оценкам экспертов, соцпенсии получают более 3 миллионов человек.

В настоящий момент средний размер социальной пенсии составляет 10 183 рубля. В результате апрельской индексации 2022 года он составит почти 11 тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2022 года в России были проиндексированы страховые пенсионные выплаты. Они увеличились на 5,9%. А с 1 октября 2022 года повышение коснется выплат военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур.

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Источник — rg.ru
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Гость||

Это куда такую прибавку девать пенсионеры будут. Наверное действительно путешествовать с комфортом по Миру начнут, машины, самолёты яхты покупать. Детям материально помогать! Правду значит в нашем Правительстве говорили, Спасибо им огромное и Поклон до амой земли. И ещё бы хотелось чтобы Правительство также хорошо как пенсионеры жили, значит чтобы у них у всех именно такие зарплаты были, ну как эти наши замечательные социальные пенсии.

Гость||

Будем ждать, сдавай!

Гость||

ПОЗОР......

Гость||

Прибавляют и прибавляют, очумели совсем. Куда теперь девать- то такие деньжищи, аж целых 11 тысяч инвалиды будут? Банки новые срочно надо чубайсу открывать, складывать к нему, он-то знает как ими распорядиться

Гость||

Копейку дали, а уж шуму на мильён, благодетели, тьфу!

Гость||

« составит почти 11 тысяч рублей.»

Огромные деньжищи! Даже до 11тыров не дотянули, даа уж…

Гость||

Ой как же теперь вас "зауважают" за этот жест. Спасибо "патриоты". Чувствуется, что в "великой" стране живём, а не существуем. Завидуй запад нашим прорывам и рывкам на пути становления правового государства. Скоро"первой" экономикой в мире будем. Спасибо великий кормчий.

Имя: Гость
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