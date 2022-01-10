Стало известно, насколько вырастут пенсии с 1 апреля

10.01.2022 | 09:50

С 1 апреля 2022 года произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как сообщает «Российская газета», они вырастут на 7,7%. Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

В нашей стране социальные пенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем страховые пенсии. По оценкам экспертов, соцпенсии получают более 3 миллионов человек.

В настоящий момент средний размер социальной пенсии составляет 10 183 рубля. В результате апрельской индексации 2022 года он составит почти 11 тысяч рублей.

Напомним, с 1 января 2022 года в России были проиндексированы страховые пенсионные выплаты. Они увеличились на 5,9%. А с 1 октября 2022 года повышение коснется выплат военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур.