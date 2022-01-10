Стало известно, насколько вырастут пенсии с 1 апреля

С 1 апреля 2022 года произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Как сообщает «Российская газета», они вырастут на 7,7%. Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
В нашей стране социальные пенсии по возрасту назначаются на пять лет позднее, чем страховые пенсии. По оценкам экспертов, соцпенсии получают более 3 миллионов человек.
В настоящий момент средний размер социальной пенсии составляет 10 183 рубля. В результате апрельской индексации 2022 года он составит почти 11 тысяч рублей.
Напомним, с 1 января 2022 года в России были проиндексированы страховые пенсионные выплаты. Они увеличились на 5,9%. А с 1 октября 2022 года повышение коснется выплат военным пенсионерам, а также экс-сотрудникам силовых структур.
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Это куда такую прибавку девать пенсионеры будут. Наверное действительно путешествовать с комфортом по Миру начнут, машины, самолёты яхты покупать. Детям материально помогать! Правду значит в нашем Правительстве говорили, Спасибо им огромное и Поклон до амой земли. И ещё бы хотелось чтобы Правительство также хорошо как пенсионеры жили, значит чтобы у них у всех именно такие зарплаты были, ну как эти наши замечательные социальные пенсии.