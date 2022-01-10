Пенза вошла в рейтинг городов России с хорошей экологической средой

10.01.2022 | 12:36

Пенза вошла в пятерку списка городов России с хорошим состоянием экологической среды (качество воздуха и воды, проблема вывоза и утилизации отходов).

Рейтинг по итогам исследования качества жизни в городах с населением, превышающим 250 тысяч человек, в 2021 году составил Финансовый университет при Правительстве РФ.

Эксперты оценили жизнь горожан по 15 критериям, среди которых распространенность деструктивного поведения, конфликтность, уровень дохода, склонность к миграции из родного места в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, состояние дорог, качество медобслуживания, образования, работы ЖКХ, условия для создания бизнеса, экология, тревожность населения.

Полученные данные легли в основу нескольких списков из 15 городов. Не во все из них попала Пенза. Так, областной центр не вошел в рейтинг по высокому качеству жизни, малой распространенности деструктивного поведения, высокому уровню потребления, материального благополучия.

Также исследователи не отметили у пензенцев большого спроса на культурные ценности. Столицы Сурского края нет в списке городов с хорошими дорогами, медобслуживанием, средним и высшим образованием, системой ЖКХ, средой для создания и ведения бизнеса.

Среди городов с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшего Пенза заняла 12-е место, уступив Владимиру, Орлу, Чебоксарам. На 14-й позиции областной центр находится в списке мест с наименьшей конфликтностью населения (оценивалось количество обращений в полицию, суд, споры с банками и страховщиками).

Пенза оказалась в пятерке лидеров в списке городов с хорошей экологией, заняв 4-ю строку и уступив Владикавказу, Грозному, Владимиру.