Жителей Спутника порадовали фаер-шоу и салютом

07.01.2022 | 17:47

Город Спутник продолжает удивлять. В эти новогодние каникулы развлекательные программы для жителей и гостей микрорайона проходят каждый день. 6 января в парке Спутника состоялся еще один зимний фестиваль, который запомнился прибытием Деда Мороза, огненным шоу и салютом.

Пока одни гости были заняты катанием на коньках, зимних каруселях и горках, другие не переставали радоваться, глядя, как счастливы дети. Несколько часов с юными посетителями парка играл аниматор, а взрослые участвовали в забавных конкурсах, выигрывая призы, в том числе от строительного холдинга «Термодом».

Кульминацией праздника стало прибытие Деда Мороза. Добрый волшебник рассказал, как сильно он любит послушных и воспитанных детей, спел несколько песен и научил ребят необычным танцевальным движениям.

После огромного хоровода в парке Спутника началось огненное представление, собравшее огромное количество зрителей. Завершился зимний праздник салютом.

Чтобы не пропускать такие зрелищные мероприятия, стоит проверять афишу на сайте penza-sputnik.ru, а также подписаться на официальные аккаунты Города Спутника во всех социальных сетях.