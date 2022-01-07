Жителей Спутника порадовали фаер-шоу и салютом

Город Спутник продолжает удивлять. В эти новогодние каникулы развлекательные программы для жителей и гостей микрорайона проходят каждый день. 6 января в парке Спутника состоялся еще один зимний фестиваль, который запомнился прибытием Деда Мороза, огненным шоу и салютом.
Пока одни гости были заняты катанием на коньках, зимних каруселях и горках, другие не переставали радоваться, глядя, как счастливы дети. Несколько часов с юными посетителями парка играл аниматор, а взрослые участвовали в забавных конкурсах, выигрывая призы, в том числе от строительного холдинга «Термодом».
Кульминацией праздника стало прибытие Деда Мороза. Добрый волшебник рассказал, как сильно он любит послушных и воспитанных детей, спел несколько песен и научил ребят необычным танцевальным движениям.
После огромного хоровода в парке Спутника началось огненное представление, собравшее огромное количество зрителей. Завершился зимний праздник салютом.
Чтобы не пропускать такие зрелищные мероприятия, стоит проверять афишу на сайте penza-sputnik.ru, а также подписаться на официальные аккаунты Города Спутника во всех социальных сетях.
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