Общество

В Пензе у юных пловцов начались сборы в открытом бассейне

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На улице - 0 °С, а в открытом бассейне - 28 °С. Такая разница юным спортсменам нравится. Они с удовольствием плавают в подогретой воде под присмотром своих наставников.

У воспитанников школы олимпийского резерва водных видов спорта начались первые в этом году сборы. Тренируются ребята в возрасте от 8 до 16 лет.

«У нас самые ответственные старты уже прошли, дали им немножко отдохнуть. Сейчас начинается новый сезон. Старшие ребята готовятся к чемпионату Пензенской области, дальше будут соревнования Приволжского федерального округа. Детей младших мы оздоравливаем, чтобы они у нас были крепкими, чтобы повысился иммунитет, чтобы они в дальнейшем не болели», - сообщил тренер СШОР водных видов спорта Пензенской области Михаил Безруков.

Глеб Карпов строит далекоидущие планы. Молодой человек в будущем хочет стать чемпионом мира и выступить на Олимпийских играх. Серьезно заниматься спортом он начал пять лет назад.

«В школьных соревнованиях участвовал, в других (в Саратове), выигрывал медали. В открытом бассейне зимой очень тепло, и, например, когда ты плаваешь на спине, смотришь на небо, на облака», - отметил воспитанник СШОР водных видов спорта Пензенской области Глеб Карпов.

Сборы в училище олимпийского резерва у начинающих спортсменов продолжатся до 9 января. Тренируются ребята не только в бассейне - они также ходят на лыжах и занимаются легкой атлетикой в закрытом помещении.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

В масках, надеюсь?

Гость||

Гость писал(a):

В масках, надеюсь?
В трусах и на том спасибо

Гость||

Только в масках.))))))

Имя: Гость
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