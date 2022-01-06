В Пензе у юных пловцов начались сборы в открытом бассейне

06.01.2022 | 20:44

На улице - 0 °С, а в открытом бассейне - 28 °С. Такая разница юным спортсменам нравится. Они с удовольствием плавают в подогретой воде под присмотром своих наставников.

У воспитанников школы олимпийского резерва водных видов спорта начались первые в этом году сборы. Тренируются ребята в возрасте от 8 до 16 лет.

«У нас самые ответственные старты уже прошли, дали им немножко отдохнуть. Сейчас начинается новый сезон. Старшие ребята готовятся к чемпионату Пензенской области, дальше будут соревнования Приволжского федерального округа. Детей младших мы оздоравливаем, чтобы они у нас были крепкими, чтобы повысился иммунитет, чтобы они в дальнейшем не болели», - сообщил тренер СШОР водных видов спорта Пензенской области Михаил Безруков.

Глеб Карпов строит далекоидущие планы. Молодой человек в будущем хочет стать чемпионом мира и выступить на Олимпийских играх. Серьезно заниматься спортом он начал пять лет назад.

«В школьных соревнованиях участвовал, в других (в Саратове), выигрывал медали. В открытом бассейне зимой очень тепло, и, например, когда ты плаваешь на спине, смотришь на небо, на облака», - отметил воспитанник СШОР водных видов спорта Пензенской области Глеб Карпов.

Сборы в училище олимпийского резерва у начинающих спортсменов продолжатся до 9 января. Тренируются ребята не только в бассейне - они также ходят на лыжах и занимаются легкой атлетикой в закрытом помещении.