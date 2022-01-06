Общество

В Кузнецке в первые дни 2022 года родилось пятеро малышей

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В первые дни 2022 года в Кузнецке появилось на свет пятеро малышей: три девочки и два мальчика. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Раньше всех в новом году родилась представительница прекрасного пола. Она увидела маму в 17:05 1 января и стала первым ребенком в семье.

2 января в 7:10 появилась на свет еще одна девочка, для своих родителей она стала четвертым ребенком. Третья девочка (весом 4 кг 120 г) родилась 3 января в 4:55.

В тот же день в 11:10 врачи приняли мальчика (стал третьим ребенком в семье). А 4 января в 5:40 своих маму и папу обрадовал еще один представитель сильной половины человечества.

«Родителям всех малышей в день выписки будут вручены «Свидетельства земляка». Эта традиция появилась в 2012 году по инициативе главы администрации Сергея Златогорского», - пояснили в пресс-службе.

В Пензе первым в 2022 году родился мальчик. Всего в новогоднюю ночь в городском роддоме увидели свет пятеро малышей.

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