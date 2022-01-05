В Пензе в первые дни нового года в наркологию попал 31 человек

05.01.2022 | 18:10

Под белы руки доставили верные друзья сбившегося с пути мужчину. В наркологической больнице встречают граждан, перешедших за грань грустной дозы алкоголя (менее 100 граммов крепких напитков).

Народ хорошо отметил праздники, веселился, повсюду гремели фейерверки. 31 человек за минувшие дни нового года был побежден зеленым змием, в разном состоянии и одеянии мужчин и женщин привозили в областную наркологическую больницу. Кто-то даже пытался сбежать, теряя сланцы.

«В основном поступают лица с тяжелой степенью опьянения, абстинентным синдромом. Большая часть - это мужчины, женщин - около 10-15%», - рассказал заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Врачи итогов не подводят: рано, это всего лишь начало 2022-го. Впереди рождественские праздники, встреча старого Нового года - есть за что поднять тост.

«Я бы советовал начать потихонечку выползать на воздух тем, кто еще этого не сделал. Погода замечательная, будет только лучше, никаких морозов не обещается, обещается много снега, -2 °С...-3 °С. Берем собак, жен, детей (у кого что есть, никого нет - значит, самостоятельно) и выползаем на улицу», - отметил Илья Лан.

Примкнуть к забегу трезвых уже не удастся - это была акция на 1 января. Но прогуляться на лыжах или просто походить, развеяться гораздо полезнее для организма, чем пытаться отлежаться на диване.