В Пензе ежесуточная заболеваемость COVID-19 не снижается

В среду, 5 января, стало известно, что за минувшие сутки в Пензенской области подтвержден 201 случай коронавирусной инфекции.
126 заболевших - жители Пензы. Следует отметить, что в областном центре снижения заболеваемости не наблюдается. 1 января сообщалось о 112 выявленных накануне случаях COVID-19, 2-го - о 114, 3-го - о 128, 4-го - о 127 новых пациентах.
25 человек инфицировано в Каменском, 13 - в Пензенском, 7 - в Белинском районе, 5 - в городе Заречном.
4 человека заболели в Иссинском районе, по 3 - в Башмаковском, Бессоновском, Лунинском, Сердобском и Сосновоборском, по 2 - в Пачелмском и Тамалинском, 1 - в Городищенском и Шемышейском районах.
Общее число случаев COVID-19, зарегистрированных в области с начала эпидемии, достигло 102 788. За этот период скончалось 4 678 заболевших, из них накануне, 4 января, - 6. Выздоровело 86 486 пациентов, в том числе 685 - за минувшие сутки.
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уже расти пора. детская вакцинация нам всем очень поможет. ждем с нетерпением этого события и просим власть ускорить этот процесс. я как бюджетник очень буду рад привить своих детей, да и ваших тоже. государство о всех позаботится. его забота нам всем очень нужна, мы все должны государству. если враг нашему царю покажет фигу готовы умереть все до одного в патриотическом порыве. лишь бы государство и его руководство было счастливо.