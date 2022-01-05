Пензенцы принесли на ярмарку самодельные украшения

05.01.2022 | 19:27

Детские художества стали рождественскими открытками. Специально к ярмарке в Доме молодежи малыши нарисовали ангелов, взрослые принесли собственноручно сшитые или связанные вещи.

Екатерина Берлизова обычно мастерит на заказ, но выбрала несколько универсальных моделей.

«Это не просто пряжа - здесь огромный труд. И если действительно связано с любовью - это будет красиво, будет тепло, будет изящно. Здесь фантазия, здесь удовольствие. Если любое дело делать без удовольствия, это будет просто предмет», - отметила рукодельница.

На столах - десятки вариантов рождественских украшений, леденцы - лакомство для детей и для взрослых. Ярмарка небольшая, но с богатым выбором. Выручка пойдет на благотворительные цели.