Пензенцы принесли на ярмарку самодельные украшения

Детские художества стали рождественскими открытками. Специально к ярмарке в Доме молодежи малыши нарисовали ангелов, взрослые принесли собственноручно сшитые или связанные вещи.
Екатерина Берлизова обычно мастерит на заказ, но выбрала несколько универсальных моделей.
«Это не просто пряжа - здесь огромный труд. И если действительно связано с любовью - это будет красиво, будет тепло, будет изящно. Здесь фантазия, здесь удовольствие. Если любое дело делать без удовольствия, это будет просто предмет», - отметила рукодельница.
На столах - десятки вариантов рождественских украшений, леденцы - лакомство для детей и для взрослых. Ярмарка небольшая, но с богатым выбором. Выручка пойдет на благотворительные цели.
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