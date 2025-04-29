29.04.2025 | 20:58

Пензу продолжают украшать ко Дню Победы. Активное участие в преображении города принимают предприятия торговли, сферы услуг и промышленности, которые размещают на фасадах зданий флаговые композиции.

«Развевающиеся знамена символизируют единство нашего народа, наполняют сердца радостью и гордостью за Родину и бессмертный подвиг соотечественников», - написал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что флагштоки установлены и на многих многоквартирных домах.

«Основное внимание - зданиям, расположенным вдоль центральных автодорог и рядом с площадками, где будут проходить массовые праздничные мероприятия», - уточнил чиновник.

Олег Денисов призвал тех, кто еще не принял участие в украшении города, присоединиться к акции и помочь сделать праздник ярким и запоминающимся.

Ранее в популярных у жителей Пензы местах отдыха появились арт-объекты в честь 80-летия Великой Победы. На площади Ленина перед зданием правительства установили конструкции с надписями «Победа!», «1941-1945», «80 лет Победе», у стелы «Росток» - звезду с датами «1941-1945» (с одной стороны) и «9 Мая» (с другой).

На трансформаторных подстанциях в районе улиц Кирова, 2а, и Ленинградской, 1а, появились настенные изображения военной тематики.