В Пензе появятся 2 настенных изображения в честь 80-летия Победы

18.04.2025 | 14:01

В Пензе на трансформаторных подстанциях в районе улиц Кирова, 2а, и Ленинградской, 1а, появятся изображения в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас на местах идет работа по подготовке стен.

«Росписью объектов займется художник стрит-арта Александр Тарасов», - уточнили в городской администрации.

Ранее в популярных у жителей Пензы местах отдыха появились арт-объекты в честь 80-летия Великой Победы. На площади Ленина перед зданием правительства установили конструкции с надписями «Победа!» и «1941-1945» на фоне фотографий военных лет, у стелы «Росток» - звезду с датами «1941-1945» (с одной стороны) и «9 Мая» (с другой).

Тематическое оформление города продолжается.