Общество

В Пензе бомжей накормили горячим и выдали им памятки

Печать

В понедельник, 3 января, в Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы прошел рейд по профилактике попрошайничества и бродяжничества. Социальные работники прошлись по местам обитания бродяг, в том числе по ожидающим сноса расселенным домам и территориям храмов.

Комиссия побывала в микрорайонах Арбеково, Стрела, Пенза-IV, в Заводском районе, в старом центре города, на Шуисте и ГПЗ.

Участники рейда выявили трех человек без определенного места жительства. На каждого из них были составлены анкеты для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Бродяг накормили горячей пищей, выдали им продовольственные наборы и теплую одежду, проконсультировали и вручили направления в дом ночного пребывания.

Кроме того, бомжам раздали памятки по пожарной безопасности, профилактике отравления угарным газом и распространения коронавируса, а также провели беседы предотвращению доступа в расселенные дома и правилам безопасности обращения с газовыми приборами, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Горячим кипятком? Судя по фону на фото

Гость||

Толи ещё будет!

Гость||

Пей вода, ешь вода, срать не будешь никогда. По словам мэрии, в Пензе туалетов достаточно.

Гость||

Дайте бомжам по квартире их в Пензе мало и не убудит.

Гость||

Что такое профилактика попрошайничества?

Гость||

До чего докатилась страна...Рядом с нами люди, у которых нет жилья, кровати, чтобы поспать и работы, чтобы выжить. И как важную новость СМИ доносят до общества локальную акцию- разово накормили этих несчастных. Неужели нельзя выделить комнату в общежитии и работу на заводе?

Не все из лиц, без определенного места жительства, рады такой анархической свободе. И не суп им нужен, а жилье и работа.

Гость||

Нужно выпустить постановление об особом антибомжевом режиме в Пензенской области. Без этого никуда.

Гость||

Могли бы в заголовкеинаписать лиц, ведущих бродяжнический образ жизни, а не БОМЖЕй. Всё таки ведущее СМИ региона.

Гость||

На мыло пустить

Гость||

Отчитались. На улице морозы и кушать хочется каждый день. Какая убогая у нас власть. Закон о безхозные собаках приняли, а о людях не подумали. Позор!

Гость||

Гость писал(a):

До чего докатилась страна...Рядом с нами
Да, бомжи исчезающий класс... Интересные люди среди них бывали! В 80-х как свободу почуствовали, и пошла бомжацка вольница... В 90- тож: хату продал, и гуляй-пропивай от пуза. Теперь уж не то... Настоящего бомжа мало осталось, все больше местные тунеядцы, маргиналы, бродяги-алкашы, изребка отсвечивают...

Гость||

От всей души и сердца желаю всей нелюди , что живет рядом с умирающими на улице людьми , сдохнуть в самых страшных муках ! Вам нужна власть убийц и именно вы нелюдь народная их и выбираете ! Надеюсь что вас всех эта ваша власть прибьёт и не просто прибьёт , чтоб бы и ваши дети мучались всю жизнь , твари ! Кто вас заставляет выбирать власть убийц ? Вы сами это делаете, потому что бездушны как домашняя скотина из хлева , чертовы счастливые овцы и бараны из стойла ! Страна уродов в жопу ноги ! 99% двуногие твари !

Гость||

10 млн бомжей на Руси и такого не было даже после войны в конце сороковых ! Почему люди умирают на улице от холода и голода , если в стране денег сверхдостаточно ?! Почему вдруг появились эти 10 млн смертников ? Почему с 2002 года на улице погибли 20 млн бичей ? Может в стране неурожай или голод или война ? Нет ! Это всего лишь последствия вашего выбора власти из упырей ! Для чего вы идёте выбирать власть , если все партии - воры и убийцы ? Почему вы не сидите дома и не пьёте чай , а ломитесь на выборы , даже если не верите никому ? Своим участием в выборах вы даёте легитимность ворам и убийцам грабить вас и убивать ! Сидите дома и забудьте о выборах до тех пор , пока они не станут честными и справедливыми , ждите пока появится шанс выбрать Людей , а не мразь преступную !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте