В Пензе бомжей накормили горячим и выдали им памятки

04.01.2022 | 13:29

В понедельник, 3 января, в Октябрьском и Железнодорожном районах Пензы прошел рейд по профилактике попрошайничества и бродяжничества. Социальные работники прошлись по местам обитания бродяг, в том числе по ожидающим сноса расселенным домам и территориям храмов.

Комиссия побывала в микрорайонах Арбеково, Стрела, Пенза-IV, в Заводском районе, в старом центре города, на Шуисте и ГПЗ.

Участники рейда выявили трех человек без определенного места жительства. На каждого из них были составлены анкеты для выяснения причин, по которым они оказались в экстремальной жизненной ситуации.

Бродяг накормили горячей пищей, выдали им продовольственные наборы и теплую одежду, проконсультировали и вручили направления в дом ночного пребывания.

Кроме того, бомжам раздали памятки по пожарной безопасности, профилактике отравления угарным газом и распространения коронавируса, а также провели беседы предотвращению доступа в расселенные дома и правилам безопасности обращения с газовыми приборами, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.