Одежда, еда, инструменты: церковь собирает помощь для бойцов СВО

07.03.2024 | 15:33

Пензенская епархия объявляет сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз будет направлен в город Валуйки Белгородской области.

Все собранное поступит в местный храм, при котором создано сестричество во имя праведной Елизаветы. В нем служат служат сестры милосердия.

«С близлежащей территории зоны СВО сюда направляются бойцы за гуманитарной помощью. Они моются, переодеваются, едят, принимают присланные вещи и отправляются на свои позиции. Таким образом, прифронтовое сестричество служит неким перевалочным пунктом для доставки гуманитарной помощи», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в епархии.

В частности, сюда обращаются за поддержкой воины с Авдеевского и Купянского направлений.

В качестве помощи принимаются:

- одежда - свитера, футболки, нижнее белье, носки;

- средства гигиены - влажные салфетки, мыло, гель, туалетная бумага;

- продукты - тушенка, сгущенное молоко, рыбные и овощные консервы, чай, кофе, сало, мед, сахар, конфеты, печенье, рис, макароны, лапша быстрого приготовления, сушеные яблоки, а также свежие овощи (лук, чеснок, морковь, капуста, свекла, картофель);

- строительные материалы, штыковые лопаты, молотки, топоры, саморезы, строительные перчатки;

- постельные принадлежности - одеяла, подушки, пледы, белье.

Сбор помощи проводится до 24 марта по следующим адресам:

- храм преподобного Серафима Саровского (Клары Цеткин, 61) ежедневно с 7:00 до 18:00;

- епархиальный центр гуманитарной помощи (Захарова, 6) по четвергам с 16:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 13:00.