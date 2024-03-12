Скорой помощи хотят разрешить таранить мешающие проезду машины

12.03.2024 | 14:19

В скором времени в Госдуму будет внесен законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициатора - депутата Сергея Колунова.

6 марта Сергей Колунов высказал свою точку зрения сетевому изданию «360».

«Неправильно припаркованные авто - огромная проблема. Конечно, штрафы и эвакуация владельцев пугают, но не сильно: думают, а вдруг пронесет. В итоге скорая не может проехать к месту вызова, врачам приходится идти пешком, терять драгоценные минуты. А ведь в вопросах жизни и здоровья счет идет даже на секунды!» - отметил парламентарий.

Он пообещал, что в ближайшее время направит письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. А сам законопроект может быть внесен на рассмотрение в конце апреля - начале мая.

«Предлагаю разрешить водителям скорых, в случаях если объездной дороги нет или она значительно длиннее, двигать мешающие проезду автомобили бампером. Подчеркиваю, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека», - пояснил Сергей Колунов.

По мнению депутата, в законопроекте должно быть четко прописано, что ни водитель медицинского спецавтомобиля, ни государство не будут нести ответственность за поврежденный из-за неправильной парковки автомобиль. А сами машины скорой помощи следует оснастить силовыми бамперами, чтобы не повредить их.

В августе прошлого года Сергей Колунов предложил аналогичную идею - дать пожарным право таранить автомобили, мешающие подъехать к горящим объектам.

Тогда депутат отметил, что законом предусмотрено понятие крайней необходимости, пожарным предоставлено право сметать машины на своем пути, но на практике они им не пользуются, так как боятся юридических последствий.