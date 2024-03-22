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Происшествия

В Пензе при столкновении ВАЗа и «Газели» пострадали три человека

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В пятницу, 22 марта, в Пензе случилось серьезное ДТП. На записи, опубликованной в Сети, запечатлена изуродованная легковушка. Рядом на левом боку лежит фургон. На месте происшествия работают медики скорой помощи и пожарная команда.

«Гагаринский путепровод. ДТП. Время 13:00», - уточнил автор поста.

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:15 около дома № 61 на улице Пролетарской столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего молодого человека и «Газель», за рулем которой был 48-летний мужчина.

Оба водителя и 22-летний пассажир «четырнадцатой» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото УГИБДД областного УМВД.

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Источник — видео «Сарафанное радио: Сова Пенза»
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