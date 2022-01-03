Живущих рядом с КИМом пензенцев защитили от шума

На территории областного центра специализированных видом медпомощи появились шумоотражающие щиты. Так жителей близстоящих домов защитили от звуков работающих кислородных станций.
Как сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте», недавно на территории установили еще две станции, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода пациентам с коронавирусом.
«Понятно, что производство кислорода сопряжено с излишними шумовыми эффектами, которые, безусловно, неприятны для жильцов. Чтобы шум от станций не мешал, по периметру их установлены шумоотражающие щиты», - отмечается в посте.
В декабре в КИМе заработала вторая кислородная станция. Ее мощность - до 1,2 т кислорода в сутки. Новое оборудование позволяет обеспечить газом до 120 пациентов в сутки.
В июне 2020 года на территории центра ввели в эксплуатацию дополнительную кислородораспределительную станцию. Благодаря новому объекту больница смогла оказывать кислородную поддержку 300 пациентам одновременно.
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